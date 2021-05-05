СМИ: глава МИД Японии призвал страны G7 к совместному подходу к России

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе встречи глав МИД стран Группы семи призвал государства G7 выработать совместный подход по отношению к России, сообщает ТАСС со ссылкой на японские средства массовой информации.

Кроме того, он заявил об обеспокоенности Токио действиями Китая, в частности, нарушением прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском китайском автономном районе, а также попытками одностороннего изменения статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи потратили полтора часа на обсуждение России. При этом на дискуссии по вопросам, связанным с Россией, было потрачено в три раза больше времени, чем на вопросы, связанные с Афганистаном, Сирией, Ливией и Мьянмой по отдельности.

С 3 по 5 мая в Лондоне проходит первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней принимают участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также на мероприятии присутствуют глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).