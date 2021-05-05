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Новости политики

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Президент Киргизии подписал новую конституцию

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую конституцию страны, предусматривающую расширение полномочий главы государства, сообщается на официальном сайте лидера страны.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме», – указано в сообщении.

Кроме того, глава Киргизии утвердил соответствующий закон «О Конституции Кыргызской Республики».

Референдум по изменению киргизской конституции состоялся 11 апреля текущего года. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в голосовании приняли участие 36,75% избирателей.

Новый основной закон Киргизии предполагает усиление полномочий президента страны, сокращение числа парламентариев со 120 до 90, а также передачу контроля над правительством руководителю администрации главы государства.

Подробности о изменениях в основном законе страны — в материале «Газеты.Ru».

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