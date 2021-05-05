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Новости политики

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Украинский политолог рассказал, почему могло «обеднеть» население страны

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Украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой сообщил, что из-за отсутствия декоммунизации в стране население могло «обеднеть». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

«Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели», — подчеркнул эксперт.

Как считает Ницой, правительство Украины не смогло устроить «нормальную декоммунизацию», таким образом, жители страны живут в «нищете».

«Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация и не начался процесс деколонизации», — обратил внимание Ницой.

С 2015 года на территории Украины действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Им запрещается пропаганда советской символики.

Ранее в Раде заявили о необходимости отправить «на локдаун» украинскую власть. Парламентарий Юрий Бойко отметил, что Украина оказалась «в замкнутом кругу вызовов и проблем», выбраться из которого «очень сложно».

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