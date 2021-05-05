Немецкие адвокаты попросили возбудить дело против Лукашенко

Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ от имени десяти человек с иском против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

По словам адвокатов, в их распоряжении находится более 100 задокументированных случаев применения пыток белорусскими властями. На сегодняшний день некоторые из их клиентов переехали из Белоруссии в Германию.

«Все клиенты сообщают о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жестком обращении на протяжении дней их удержания. В это время их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, и на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, их унижали, им угрожали, оскорбляли и подвергали другим унижениям», — подчеркнул один из адвокатов — Бенедикт Люкс.

Кроме того, другой адвокат Онур Озата отметил, что «все наши клиенты страдают от серьезных для здоровья последствий».

«Мы ожидаем, что прокуратура будет преследовать совершенные в Белоруссии нарушения международного права в соответствии со своими полномочиями согласно принципам универсальной юрисдикции», — заявил он.

По мнению адвокатов, в том случае, если немецкие органы начнут расследование против правительства Белоруссии, подозреваемым лучше всего в это время ожидать задержаний в Евросоюзе.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о лишении специальных званий 80 военнослужащих и силовиков, которые нагнетали протесты и участвовали в незаконных акциях.