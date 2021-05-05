Меркель назвала продление СНВ-3 между Россией и США «важным сигналом»

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе онлайн-конференции прокомментировала продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС.

«Продление СНВ-3 стало важным сигналом, и мы надеемся, что это предоставит пространство для дальнейших шагов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями», — подчеркнула она.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия и США должны в первую очередь вести диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. В 2021 году стороны договорились о продлении соглашения на пять лет, до 5 февраля 2026 года, соглашение о продлении вступило в силу.