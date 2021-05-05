В Германии считают Минские соглашения основой урегулирования в Донбассе

Выполнение Минских договоренностей — основа урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявили в МИД Германии, пишет ТАСС.

«Германия вместе с Францией по-прежнему прилагает усилия в нормандском формате, с тем чтобы достигнуть дальнейшего прогресса в реализации решений саммита в Париже. Путеводной нитью в наших усилиях остается полная реализация Минских соглашений», — сказал источник.

Ранее председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу.

Кравчук заявил, что будет настаивать на отказе от переговоров в минском формате, если его не получится «реанимировать». По его мнению, этого можно достигнуть, если разделить выработанные за семь лет вопросы на кластеры и проанализировать их вместе.

Дипломат отметил, что также нужно улучшить механизм реагирования на нарушение режима прекращения огня. Он уже подчеркнул, что есть первые шаги по выработке «конкретных эффективных мер».