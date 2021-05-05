В Лондоне будет создана дипмиссия Евросоюза

Евросоюз и Великобритания договорились создать постоянное представительство ЕС в Лондоне. Об этом пишет РИА «Новости» сон мылкой на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

«Мы довольны, что достигли соглашения, основанного на прагматизме и доброй воле, о создании миссии ЕС в Великобритании», — говорится в документе.

Ранее Европарламент (ЕП) одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией.

Переходный период после Brexit, который продлился 11 месяцев, официально завершился в полночь 1 января 2021 года по центральноевропейскому времени (2.00 мск). Великобритания окончательно покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.