G7 выступила за стабильность в отношениях с Россией

Министры иностранных дел G7 выступили за стабильные отношения с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект итогового коммюнике.

«Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией», — говорится в документе.

Тем не менее, подчеркивается, что страны продолжат усиливать свои коллективные возможности, чтобы сдерживать российские действия. Как заявили в G7, поведение России угрожает миропорядку, основанному на правилах, в том числе в сфере безопасности.

Ранее глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время пленарного заседания заявил о том, что странам — участницам G7 необходимо выработать «совместный подход» в отношении России.

С 3 по 5 мая в Лондоне проходит первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней принимают участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также на мероприятии присутствуют глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).