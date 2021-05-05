Опрос: в мире США видят большей угрозой демократии, чем Россию и Китай

Данные международного опроса общественного мнения гласят, что США в мире видят большей угрозой демократии, чем Россию и Китай. Исследование проводилось с феврале по апрель по заказу фонда «Альянс демократий» (Alliance of Democracies Foundation), пишет газета The Guardian.

Так, 44% респондентов заявили, что США угрожают демократии в их странах. Китай же считают угрозой 38% опрошенных. При этом Россию опасаются 28% участников исследования.

Кроме того, 81% респондентов указали, что считают важным, чтобы в их государстве была демократия.

Самой же большой угрозой демократии для опрошенных (64%) является «экономическое неравенство». 48% людей, принявших участие в исследовании, назвали серьезным вызовом в данной сфере могущество американских технологических гигантов.

Издание отмечает, что результаты опроса показывают, что Группа семи (G7), включая Соединенные Штаты, в целом «не могут просто облачиться в мантию защитников демократии».

Участниками опроса стали около 53 тыс. человек в 53 странах.