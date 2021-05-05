Болгария начала прием документов россиян на визы

Консульская служба в Болгарии начала принимать документы у россиян на визу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство страны.

Как сказал собеседник, министр здравоохранения Болгарии подписал указ, постановляющий, что с 1 мая жители России могут подать документы на визу.

«Есть, конечно, условия, которые надо соблюдать, — вакцинация и так далее. Мы договорились с визовым центром — VFS — они тоже начинают выдавать визы», — сказали в посольстве.

Приказ вступил в силу 1 мая, но из-за праздников первый рабочий день сдвинулся на 5 мая.

Ранее стало известно, что визовый центр Испании в российской столице начнет выдачу виз через неделю, с 12 мая. В центре можно будет получить Шенгенские визы. Тем не менее заявители не смогут отправиться в страну или другие государства Евросоюза, где еще действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Предполагается, что визы будут выдавать с даты 1 июня. При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать, обратили внимание в генконсульстве.