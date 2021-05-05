Савченко назвала роковую ошибку Украины в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала блокаду Донбасса роковой ошибкой Киева. Об этом пишет РИА «Новости».

Она также напомнила, что жители непризнанных ДНР и ЛНР получают российское гражданство.

«Неправильно все пошло с самого начала,… и нужно понимать, что мы не так сделали в предыдущих созывах Верховной рады, в 2014, 2015, 2016 годах, что мы запустили такой процесс», — сказала Савченко.

Как заявила политик, Киеву следовало сохранить контроль над экономической зоне на юго-востоке страны.

«Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашел рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории», — отметила Савченко.

Ранее депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего конфликт в Донбассе и воссоединение Крыма с Россией «войной в Европе».

По словам парламентария, именно в Европе развязали конфликтную ситуацию на Украине. Также он добавил, что европейские страны поддержали государственный переворот и незаконный переход власти, именно такие действия в конечном счете привели к протестам на юго-востоке страны и общей дестабилизации ситуации.