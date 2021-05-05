Госсекретаря США на Украине встретит кортеж из 30 автомобилей

В аэропорт «Борисполь» под Киевом направляется длинный кортеж для того, чтобы встретить государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как сообщает издание, в составе колонны находится более чем 30 автомобилей.

В начале кортежа едет патрульный автомобиль полиции, который разгоняет транспортные средства для свободного проезда колонны.

Кроме того, кортеж состоит из автомобилей с дипломатическим номерами посольства Соединенных Штатов.

Ранее эксперты рассказали, что Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит отношения между Вашингтоном и Киевом, в частности то, что украинский лидер «слишком много себе позволяет».

До стало известно, что глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Украину с визитом.