Госсекретаря США на Украине встретит кортеж из 30 автомобилей

В аэропорт «Борисполь» под Киевом направляется длинный кортеж для того, чтобы встретить государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как сообщает издание, в составе колонны находится более чем 30 автомобилей.
В начале кортежа едет патрульный автомобиль полиции, который разгоняет транспортные средства для свободного проезда колонны.
Кроме того, кортеж состоит из автомобилей с дипломатическим номерами посольства Соединенных Штатов.
Ранее эксперты рассказали, что Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит отношения между Вашингтоном и Киевом, в частности то, что украинский лидер «слишком много себе позволяет».
До стало известно, что глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Украину с визитом.