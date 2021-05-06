США направили на Украину $4,6 млрд с 2014 года

США с 2014 года предоставили Украине более $4,6 млрд, в том числе в виде помощи по безопасности. Об этом говорится в справке Госдепартамента к визиту госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая, передает ТАСС.

«США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на $4,6 млрд, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на $1 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине дополнительное финансирование в размере $155 млн, в том числе, $63 млн на противодействие «российской агрессии».

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга заявил, что американские истребители были переброшены в Польшу в рамках учений, а также, что эти действия никак не связаны с ситуацией на границе России и Украины.

Также сообщалось, что Пентагон был намерен выделить до $100 млн на обустройство зоны хранения боеприпасов на территории авиабазы в Польше. На польской базе Повидз планируется разместить 54 склада боеприпасов, проложить рельсовые пути, провести инженерные коммуникации и монтаж вспомогательного оборудования.