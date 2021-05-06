Госсекретарь США прибыл в Киев

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Приземлились в Киеве, поскольку мы стремимся укрепить партнерство #USUkraine», — сообщил Блинкен.

Отмечается, что самолет приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь».

Ранее сообщалось, что в аэропорт «Борисполь» под Киевом направляется длинный кортеж для того, чтобы встретить государственного секретаря США Энтони Блинкена.

До этого эксперты рассказали, что Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит отношения между Вашингтоном и Киевом, в частности то, что украинский лидер «слишком много себе позволяет».