В ЛНР оценили последствия приезда Блинкена в Киев

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что приезд американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев может привести к обострению ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пасечника, Украина требуется Соединенным Штатам в качестве «орудия» против России.

«Я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе, которое в конечном итоге... должно будет привести к развязыванию военного конфликта», — подчеркнул глава самопровозглашенной ЛНР.

Он обратил внимание, что после визита Блинкена улучшения ситуации в Донбассе точно не произойдет.

«А вот насчет того, что будет какое-то обострение, я думаю, что этого следует ожидать», — добавил Пасечник.

Кроме того, он отметил, что основным выгодополучателем станут США, которым может быть выгодна война на территории ДНР.

«Единственное, чем помогают Украине, это вооружением, это боеприпасами, это каким-то обмундированием и так далее, беспилотными летательными аппаратами...», — заметил Пасечник.

Ранее государственный секретарь США прибыл в Киев.