Лавров отреагировал на позицию нескольких российских политиков по Казахстану

Никаких высказываний, подвергающих сомнению договоренности о развитии союзничества России и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по отношению к этой стране, никогда не было и не будет. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД России.

По словам главы ведомства, никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику России по отношению к Казахстану, никогда не звучало и не прозвучит

«Договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга», — обратил внимание Лавров.

Россия развивает союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы, подписаны главами государств, одобрены парламентами, уточнил министр.

Ранее Казахстан приостановил безвизовый режим для 54 стран.