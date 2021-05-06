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Новости политики

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Блинкен заявил, что США ожидают более устойчивых отношений с Россией

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США ожидают, что отношения с Россией будут более предсказуемыми. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает BBC News.

«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», — подчеркнул американский госсекретарь.

В четверг, 6 мая, Блинкен прибыл в Киев. Его самолет приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь».

Ранее эксперты рассказывали, что госсекретарь США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит отношения между Вашингтоном и Киевом.

Кроме того, в ЛНР оценили последствия приезда Блинкена на Украину. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратил внимание, что после визита Блинкена улучшения ситуации в Донбассе точно не произойдет.

До этого госсекретарь США обсудил Россию и Украину с главой МИД Франции.

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