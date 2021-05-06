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Новости политики

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Лавров заявил, что Москва не может не отвечать на враждебные действия Брюсселя

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Москва не может игнорировать и не отвечать на враждебные действия Брюсселя. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

«Мы не будем оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Министр также отметил, что Евросоюз самостоятельно разрушил всю архитектуру отношений с Россией, которая когда-то была развита на беспрецедентном уровне. По мнению Лаврова, это произошло в связи с событиями на Украине и в Крыму, которые не понравились западным коллегам России.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, в число масштабных вызовов, которые стоят перед трансатлантическими партнерами страны, входит изменение сил в мире из-за поведения России.

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