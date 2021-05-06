В МИД рассказали о позитивной тенденции в нагорно-карабахском урегулировании

Cитуация «на земле» в Нагорном Карабахе к настоящему моменту уже нормализовалась. Незначительные инциденты оперативно урегулируются российскими миротворцами, приводит «Интерфакс» заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, российский миротворческий контингент, который развернули вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, является гарантом безопасности.

Лавров отметил, что в случае несущественных инцидентов, без которых не обходится ни одна операция, их эффективно урегулируют миротворческие военные.

«Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными», — обратил внимание глава российского ведомства в ходе встречи с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Министр уточнил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров «работает активно, ритмично».

«В этом контексте подчеркиваем важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой тройки сопредседателей ОБСЕ», — рассказал Айвазян.

9 ноября 2020 года главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В результате российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Ранее министры обороны Армении и России переговорили о реформировании армянской армии.