Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможный визит американского лидера Джо Байдена на Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год – год 30-летия нашей независимости. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча, это зависит от двух стран», — сказал Зеленский.

По словам политика, эта встреча будет важна для обеих стран. Блинкен, в свою очередь, отметил, что Байден сможет приехать, как только появится такая возможность, но в августе это не представляется возможным из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее Блинкен заверил Зеленского, что США и «Большая семерка» поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

В четверг, 6 мая, Блинкен прибыл в Киев. Его самолет приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь». Эксперты рассказывали, что госсекретарь США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит отношения между Вашингтоном и Киевом.