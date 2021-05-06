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Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд

Нуланд порекомендовала Украине не педалировать тему НАТО

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд прибыли в Киев. Там они встретились с лидерами фракций Верховной рады и дали рекомендации украинской стороне, передает издание Strana.ua.

С представителями Вашингтона встретились спикер Рады Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Давид Арахамия.

По данным источника, присутствовавшего на встрече, спикер говорил о важности реформ и критиковал решение об увольнении Коболева с поста главы НАК «Нафтогаз».

Бывший президент Украины Порошенко сделал упор на вступлении страны в НАТО, а также агрессии со стороны России.

«Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст. По ситуации с увольнением Коболева она сказала, что это проблема и власть не права», — уточнил собеседник.

Отмечается, что сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко выступил за перемирие как базу для Минского процесса.

Блинкен в ходе встречи, по данным СМИ, говорил 3 минуты. Он подчеркнул, что США поддерживают Украину, но надо бороться с коррупцией.

Ранее Блинкен подтвердил поддержку США суверенитета Украины.

Кроме того, Порошенко уже оценил встречу с главой госдепа Блинкеном.

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