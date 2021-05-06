Госсекретарь США считает коррупцию и олигархов внутренней угрозой для Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что на встрече с украинским главой Владимиром Зеленским обсуждал евроатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча госсекретаря и главы государства прошла в четверг, 6 мая.

«Мы обсудили вопрос евроатлантического направления Украины, а также ту работу, которую проводит Украина для того, чтобы внедрять реформы, искоренять коррупцию и воплощать те общие ценности, которые есть между нашими странами», — добавил Блинкен.

Представитель Вашингтона добавил, что на переговорах с Киевом затрагивалась реформа разных институтов в контексте борьбы с коррупцией. Кроме того, были рассмотрены вопросы корпоративного управления, независимости антикоррупционных органов, а также судебной власти.

До этого Блинкен заявил, что США ожидают более устойчивых отношений с Россией. 6 мая он прибыл в Киев. Самолет госсекретаря приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь».

Зеленский также поблагодарил Блинкена за санкции против России.