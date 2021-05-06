Захарова прокомментировала слова Зеленского о «вездесущих русских»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, пошутившего про вездесущих русских.

Она напомнила, что инцидент произошел на конференции с участием госсекретаря США Энтони Блинкеном.

«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», — написала дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про вездесущих русских.

«Вы не расслышали?» — так Зеленский обратился к иностранной журналистке во время своего выступления.

Та ответила, что услышала перевод на русский. Зеленский удивился этому, а после пошутил, что «они (русские) здесь, они везде».