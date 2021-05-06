Путин рассказал, как будет приниматься решение по открытию границ

Российские власти будут внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в других странах, на основе чего будут приниматься решения об открытии границ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

По словам лидера государства, во многих странах, где туризм развит и составляет значительную часть экономики, эпидемиологическая ситуация остается опасной, особенно при начале сезона.

«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», — сказал Путин.

Он подчеркнул заинтересованность правительства в том, чтоб «люди могли свободно передвигаться и могли бы отдыхать полноценно».

Ранее сообщалось, что треть населения Евросоюза получили первую дозу препарата от коронавируса, 12% — обе дозы. В Еврокомиссии выразили надежду, что 70% граждан будут привиты уже в июле. В Европе коронавирусом заразились 45 млн человек, больше миллиона пациентов скончались.