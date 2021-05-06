США и Украина договорились координировать позиции при подготовке встречи Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорились координировать позиции при подготовке саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.



«Главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ и договорились координировать позиции при подготовке к ней», — говорится в сообщении.

Ранее Блинкен и Кулеба обсудили возможность привлечения США к дипломатическому урегулированию обострившейся ситуации на Донбассе.

Подчеркивается, что это должно проводиться в тесной координации с Германией и Францией, которые являются сторонами нормандского формата.

До этого глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что приезд американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев может привести к обострению ситуации в Донбассе.