Глава МИД Румынии назвал Черное море «озером» НАТО

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море «частично превратилось в озеро» НАТО, передает РИА «Новости».
Такое заявление глава румынского МИДа сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, как воспрепятствовать превращению Черного моря в «русское море».
По его словам, Румыния, являясь членом НАТО, не откажется от присутствия в Черноморском регионе. Ауреску считает, что «важно продолжать продвигать наши ценности в регионе».
Он также выразил беспокойство массивной «передислокацией войск и демонстрацией силы» в Черноморском регионе. Кроме того, дипломат отметил, что безопасность в этом регионе является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.
В конце апреля стало известно, что российский флот закрыл Черное море для ракетных пусков.
Ранее США потребовали от России «прекратить угрозы» иностранным судам в Черном море.