Глава МИД Румынии назвал Черное море «озером» НАТО

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море «частично превратилось в озеро» НАТО, передает РИА «Новости».

Такое заявление глава румынского МИДа сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, как воспрепятствовать превращению Черного моря в «русское море».

По его словам, Румыния, являясь членом НАТО, не откажется от присутствия в Черноморском регионе. Ауреску считает, что «важно продолжать продвигать наши ценности в регионе».

Он также выразил беспокойство массивной «передислокацией войск и демонстрацией силы» в Черноморском регионе. Кроме того, дипломат отметил, что безопасность в этом регионе является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.

В конце апреля стало известно, что российский флот закрыл Черное море для ракетных пусков.

Ранее США потребовали от России «прекратить угрозы» иностранным судам в Черном море.