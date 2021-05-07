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Новости политики

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Байден продлил санкционный режим против Сирии

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подлил на год режим чрезвычайного положения в отношении Сирии, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Действия и политика сирийского режима <...> представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов <...> Я продлеваю на год чрезвычайное положение, введенное в связи с действиями правительства Сирии», – подчеркнул Байден.

Продление режима чрезвычайного положения позволяет американским властям сохранить санкции, введенные в отношении Дамаска. В частности, речь идет о блокировке находящихся в юрисдикции США активов ряда лиц связанных с сирийским правительством, и о запрет на поставку некоторых американских товаров и услуг в Сирию.

Ранее российские военные сообщили, что возглавляемая Соединенными Штатам коалиция увеличила интенсивность перевозки военных грузов и перемещений техники на востоке Сирии.

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