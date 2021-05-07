Псаки назвала себя «жертвой российской пропаганды»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уверена, что стала «жертвой российской пропаганды» во время своей работы в американском Госдепартаменте. Об этом она заявила в беседе с основателем и директором Института политики Чикагского университета Дэвидом Аксельродом в его подкасте «The Axe Files».

«Я работала в Госдепартаменте, и узнала очень много о вопросах внешней, международной политики <…> Я была жертвой российской пропаганды <...> Я не могла такого предвидеть, – рассказала глава пресс-службы Белого дома.

Кроме того, она обратила внимание на сложности в работе с телеканалом Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию США.

Ранее Псаки заявила, что намерена покинуть пост пресс-секретаря Белого дома в 2022 году. По ее словам, изначально планировалось, что она пробудет на этой должности примерно год или «около того».

Псаки была главой пресс-службы Госдепа с февраля 2013-го по 2015 год, в периоды с 2009-го по 2011-й. С 2015-го по 2017-й она также занимала должность помощника по коммуникациям тогдашнего президента США Барака Обамы. Псаки обрела известность благодаря неоднозначным высказываниям и резкой критике в адрес России, а также спорным заявлениям о ситуации на Украине.