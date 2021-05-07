Бывший президент Мальдив находится в стабильном состоянии

Действующий спикер парламента Мальдивской Республики и экс-президент островного государства Мохамед Нашид находится в госпитале в стабильном состоянии, ему предстоит хирургическое вмешательство из-за осколков бомбы, которую неизвестные боевики подорвали в столице страны Мале в четверг, 6 мая, сообщает Reuters.

Пока ни одна известная террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Нашид был ранен шрапнелью в результате подрыва самодельного взрывного устройства — спикер парламента садился в машину, когда взорвался припаркованный рядом мотоцикл.

«Его состояние стабильно, операции продолжаются», — рассказал представитель Нашида из правящей Демократической партии.

Полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения района, где произошел взрыв.

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на главу МВД Мальдив Имрана Абдуллы, ранения Нашида не представляют угрозу для его жизни.

Местная газета Sun Online пишет, что инцидент случился неподалеку от дома бывшего президента. По данным издания, в результате происшествия также был ранен один из его охранников и свидетель ЧП, который является гражданином другого государства.

Ранее, по информации Вооруженных сил Мальдив, при взрыве пострадали трое военнослужащих, все они доставлены в больницу.