Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«День спасения и освобождения — 26 ияра — был учрежден в память о великом подвиге солдат и офицеров Красной армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального уничтожения», — сказано в сообщении.

Глава государства пожелал мира, счастья и благополучия, а также отметил, что этот праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Путин поблагодарил ветеранов и выразил уверенность в том, что празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь поколений и служит патриотическому воспитанию молодежи.

День спасения и освобождения — иудейский праздник, посвященный победе над фашизмом, который отмечается во многих странах мира. По еврейскому лунно-солнечному календарю он приходится на 26 ияра, так как на это число выпало 9 мая 1945 года.

Накануне Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.