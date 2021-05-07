Президенты России и Узбекистана провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили положение дел на границе Таджикистана и Киргизии и возможность производства российских вакцин от коронавируса в Узбекистане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«При обсуждении ситуации в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в свете недавних событий на таджикистанско-киргизской границе, президенты приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки», — заявили в Кремле.

Главной темой переговоров стало экономическое сотрудничество в контексте возможностей Узбекистана по производству российских вакцин от коронавируса.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе — по организации производства вакцины на территории Узбекистана», — пояснили в Кремле.

Также Путин и Мирзиёев поздравили друг друга с наступающей 76-й годовщиной победы в Великой отечественной войне.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры.