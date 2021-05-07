Источник: главы МИД стран ЕС не будут обсуждать новые санкции против России

Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 10 мая не собираются рассматривать введение новых санкций против России или высылки российских дипломатов, заявил источник во внешнеполитической службе ЕС, передает ТАСС.

Однако, по его словам, министры будут обсуждать действия Москвы, «которые становятся все более агрессивными».

«Главы МИД не будут обсуждать новые санкции или высылки дипломатов», — сказал источник журналистам.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что в конце мая страны ЕС рассмотрят меры в отношении России.

До этого депутат шведского парламента Ханс Валльмарк обратился к министру иностранных дел страны Анн Линде с вопросом о принятии мер в отношении сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.