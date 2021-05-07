Лукашенко рассказал о помощи обычных граждан в раскрытии госпереворота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы республики выявили причастных к подготовке государственного переворота в том числе благодаря помощи обычных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу президента.

«Это не две-три шашки тротиловые. Это пластит, эластит. Это страшное оружие. Благодаря обычным людям мы потихоньку начали это раскручивать», — сообщил Лукашенко.

По словам Лукашенко, такое происходило, когда в Гомельской области подыскивали погреб, куда заговорщики планировали спрятать его сыновей.

«Люди нас настораживали — придут, скажут, через родственников и прочих сигнал дадут. И мы начинали раскручивать. То есть наши люди молодцы. А говорят, их нет (сторонников власти – прим. ред.). Да нет, нас много! Но наши люди не привыкли кричать. Может, слишком успокоились. И подавляющее большинство просто молчали. Они делают свое дело. Ну и пусть делают. Надо — мы их позовем, как это было всегда», — сказал президент.

Ранее в МВД Белоруссии раскрыли подробности дела о госперевороте.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его словам, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.