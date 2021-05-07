Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Источник рассказал о возможной реакции ЕС на список недружественных России стран

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Евросоюз изучит вопрос реакции на планы России по составлению списка «недружественных стран», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Мы по-прежнему ждем детали этого (чтобы изучить реакцию), но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой», — ответил источник на вопрос журналистов о возможной реакции Евросоюза на включение в список.

Также источник подчеркнул, что включение даже одной страны ЕС в список «недружественных стран» будет воспринято как шаг в отношении всего Европейского союза. По его словам, такой список противоречит международному праву.

Как считает источник, нельзя относиться негативно к какой-либо стране только из-за наличия политических разногласий.

Ранее в МИД России заявили о создании списка стран, которые получат статус «недружественных» России.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.