Байден заявил, что встретится с Путиным в июне

Президент США Джо Байден заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в июне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона в состоянии организовать встречу в июне, однако в настоящий момент нет конкретных дат и места проведения.

«Это прорабатывается», — отметил Байден в ходе пресс-конференции.

В апреле Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что официального ответа по участию Путина в саммите с американским лидером не было. По словам представителя Кремля, данное предложение изучается.

Ранее Словения заявила о готовности стать местом встречи Путина и Байдена.