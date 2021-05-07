Кремль анализирует ситуацию по возможности саммита Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, дала ли Россия официальное согласие на саммит лидеров РФ и США.

В апреле Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что официального ответа по участию Путина в саммите с американским лидером не было. По словам представителя Кремля, данное предложение изучается.

Ранее Словения заявила о готовности стать местом встречи Путина и Байдена.