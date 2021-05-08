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Новости политики

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Алексей Пушков Алексей Пушков

Пушков заявил, что США подменяют международное право произволом

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что Вашингтон в последние годы проводил политику, которая «подрывала мировой порядок».

Как отметил политик, это заявление главы Госдепа — «не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Он указал, что «это совсем другое».

Сенатор считает, что высказывание Блинкена является в первую очередь камнем в «огород» администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Он также назвал слова Блинкена признанием, что Вашингтон намерен «продолжить утверждать гегемонию США».

«Блинкен постоянно толкует об этом — не об Уставе ООН и не о международном праве, которые США постоянно нарушают, а о каком-то нигде не зафиксированном «порядке, основанном на правилах», который США и западный альянс стремятся навязать всему миру. Поэтому он и повторяет эту формулу, — написал Пушков.

Он подчеркнул, что Россия и другие страны не принимает подобные «правила однополярного мира». Пушков уличил Блинкена в попытке подменить международное право «собственным произволом».

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