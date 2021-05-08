В Крыму жестко ответили на призыв США отдать полуостров Украине

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал требование Вашингтона вернуть полуостров Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение», — сказал Мурадов.

Постпред подчеркнул, что желание Вашингтона отобрать у крымчан их родину является бредовой идеей, и указал на то, что Крым — это прежде всего народ, а не территория. По словам Мурадова, у жителей полуострова, в отличие от «молодых американских ковбоев», есть 2500-летний опыт государственности.

Ранее на русскоязычной странице посольства США в Facebook появилась публикация, в которой Вашингтон призвал передать Киеву полный контроль над Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.