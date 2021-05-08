Зеленский прибыл в Донбасс с послами Евросоюза и G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс в сопровождении послов стран Европейского союза и Группы семи (G7), сообщается на сайте офиса украинского лидера.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область <...> Вместе с Владимиром Зеленским на Луганщину прибыли послы стран «Большой семерки» и ЕС», – указано в сообщении.

В ходе поездки глава государства поучаствует в церемонии в память о погибших во Второй мировой войне.

8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения, а 9 мая в стране празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо Дня победы в Великой Отечественной войне. Ранее Зеленский обратился к украинцам и пояснил, что День памяти и примирения не является заменой 9 мая.

До этого президент России Владимир Путин поздравил граждан и лидеров иностранных государств, в том числе Украины, с годовщиной победы в ВОВ.