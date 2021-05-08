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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский призвал не допустить новой мировой войны

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения призвал не допустить новой мировой войны. Заявление главы государства опубликовано на сайте офиса украинского лидера.

Зеленский предположил, что, если бы у людей была возможность избавиться от одного периода в истории, весь мир захотел бы не допустить Второй мировой войны.

«К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем», – заявил президент Украины.

Он также призвал изменить формулировку и называть эту войну «Второй и последней мировой войной».

«Мир должен сказать: «В 1939-1945 годах шла последняя мировая война», – подчеркнул глава государства.

8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения, а 9 мая в стране празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо Дня победы в Великой Отечественной войне. Ранее Зеленский обратился к украинцам и пояснил, что День памяти и примирения не является заменой 9 мая.

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