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Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин от COVID-19

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Вашингтон отменить ограничения на экспорт как вакцин от COVID-19 и необходимых для производства компонентов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Я настоятельно призываю США положить конец запретам на экспорт вакцин и компонентов, без которых их производство невозможно», — сказал Макрон.

По словам президента, ограничения на экспорт мешают производству препаратов в небогатых странах и ЕС.

Также Макрон заявил, что не согласен с идей о временной заморозке патентов на вакцины.

Макрон предпочел бы, что бы США передавали технологии и компоненты таким странам, как Сенегал, ЮАР, Индия.

В Белом доме ранее разделились мнения по вопросу отмены патентов на вакцины.

Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай предложила рассмотреть возможность поддержать идею некоторых лауреатов Нобелевской премии и бывших президентов и глав правительств, которые призвали Байдена поддержать заморозку соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.

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