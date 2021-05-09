Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин от COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Вашингтон отменить ограничения на экспорт как вакцин от COVID-19 и необходимых для производства компонентов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Я настоятельно призываю США положить конец запретам на экспорт вакцин и компонентов, без которых их производство невозможно», — сказал Макрон.

По словам президента, ограничения на экспорт мешают производству препаратов в небогатых странах и ЕС.

Также Макрон заявил, что не согласен с идей о временной заморозке патентов на вакцины.

Макрон предпочел бы, что бы США передавали технологии и компоненты таким странам, как Сенегал, ЮАР, Индия.

В Белом доме ранее разделились мнения по вопросу отмены патентов на вакцины.

Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай предложила рассмотреть возможность поддержать идею некоторых лауреатов Нобелевской премии и бывших президентов и глав правительств, которые призвали Байдена поддержать заморозку соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.