Первый министр Шотландии пообещала добиться референдума о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, партия которой победила на региональных выборах, пообещала добиться от Лондона организации ещё одного референдума о независимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), пояснила, что ее главный приоритет сейчас — борьба против последствий пандемии COVID-19.

«А когда этот кризис останется позади, нужно будет дать народу Шотландии возможность выбрать своё будущее», — сказала Стерджен.

По ее словам, у британских властей «нет демократических оснований блокировать реализацию права шотландцев на выбор будущего».

По итогам выборов у SNP в шотландском парламенте будет 64 места (на одно меньше, чем нужно для большинства). К консерваторов - 31 место, у лейбористов - 22.

В 2014 году в Шотландии уже прошёл референдум о независимости. Тогда более 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь необходим новый референдум. Она это мотивирует, в частности, тем, что Великобритания вышла из ЕС, и потому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединённого Королевства.