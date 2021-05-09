Посол Чехии в России посетит парад Победы

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька намерен посетить парад Победы в Москве, несмотря на напряженные отношения между странами, сообщает Aktualne.cz со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

По данным ведомства, глава чешской дипмиссии хочет отдать дань уважения воинам Красной Армии, сражавшимся за освобождение Чехословакии.

«Участие посла в параде по случаю окончания Второй мировой войны произойдет исключительно с целью выразить уважение к этому историческому событию», – заявил представитель чешского МИДа Михал Дудаш.

Кроме того, портал приводит слова министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека, который выступил против обесценивания победы.

«Проецирование сегодняшних отношений с Россией на исторические события не должно вести к релятивизации значения победы в войне», – отметил глава министерства.

Ранее сообщалось, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш в ходе неформального саммита Евросоюза попросил страны блока выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.