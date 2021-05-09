Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В своем послании Лукашенко подчеркнул, что 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян.

«Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла — общее достояние и наследие. И долг потомков — сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран», — отметил белорусский президент в поздравлении.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве проходит парад в честь 76-летия Победы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран Содружества независимых государств (СНГ), а также народы Украины и Грузии с годовщиной победы.