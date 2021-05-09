Путин заявил о попытках вновь «поставить на вооружение» идеологию нацистов

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы заявил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение».
Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой идеей о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», – подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что подобное поведение характерно не только для радикалов и международных террористических группировок.
«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – рассказал глава государства.
Президент также подчеркнул, что Россия последовательно отстаивает международное право, однако вместе с тем она намерена твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.
9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве проходит парад в честь 76-летия Победы.