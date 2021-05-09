Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и сопровождавший его президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве.

Церемония была показана в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства после завершения парада Победы традиционно прошел пешком до мемориала в Александровском саду, где солдаты Президентского полка установили венок у Вечного огня от имени главы государства. Аналогичный венок был установлен от имени главы Таджикистана.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, который завершился пролетом авиации.

В своей речи по случаю годовщины Победы российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что День Победы был, есть и будет для России священным праздником. Он также отметил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение», и заверил в стремлении России твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.