Песков пояснил заявление Путина о «недобитых карателях»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о «недобитых карателях», сказанные на параде Победы.

Высказывание российского лидера представитель Кремля пояснил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются <...> На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов», – рассказал Песков.

Он подчеркнул, что для России это неприемлемо.

В своей речи на параде Победы российский президент Владимир Путин заявил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение». Он отметил существование «сборища недобитых карателей», а также попытки переписать историю и оправдать преступников.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, который завершился пролетом авиации.