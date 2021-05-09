Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Во время беседы президенты поздравили друг друга с Днем Победы, сообщается на сайте Кремля.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили несколько вопросов двусторонней повестки дня. Еще президенты РФ и Белоруссии подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление сотрудничества Москвы и Минска.

Подчеркивается, что президенты и дальше будут находиться в постоянном личном контакте.

Ранее президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с Днем Победы. Сирийский глава обратил внимание на роль Москвы в обеспечению безопасности в мире. Он также пожелал дальнейшего прогресса России, в том числе в защите человеческих ценностей и принципов международной законности.