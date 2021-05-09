Путин и Лукашенко договорились встретиться в скором времени

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились о скорой встрече. На ней главы государств поговорят об имеющихся проблемах, сообщается на сайте белорусского лидера.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин также обменялись мнениями о внутренней ситуации в Белоруссии и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — уточнили в президентской пресс-службе.

Поясняется, что лидеры государств затронули ситуацию на территории Украины, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО.

В частности, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили и график совместных мероприятий, запланированных в течение следующих месяцев.

Ранее Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы. Президенты РФ и Белоруссии подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление сотрудничества Москвы и Минска.