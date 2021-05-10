Боррель оценил ситуацию вокруг России

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом очного заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил, что тема отношений с Россией включена в повестку дня, передает РИА «Новости».

«Мы обсудим ситуацию в России, ситуация не улучшается», — сказал политик в понедельник, 10 мая.

Министерство иностранных дел России 30 апреля опубликовало список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию. В список в том числе попали глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Такое решение было принято после того, как 2 и 22 марта Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести граждан РФ.

ЕС, в свою очередь, осудил решение Москвы, назвал его безосновательным и заявил о своем праве ответить на такие меры.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 мая в ходе визита в Ереван заявил, что Россия не будет игнорировать и не отвечать на любые новые антироссийские санкции Запада.